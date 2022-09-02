Москва, , 14:44 — REGNUM Страны Запада уже несколько месяцев вынашивают идею ограничения цен на поставляемую Россией нефть в виде установления так называемых «потолков» или предельных цен, чтобы сократить доходы России как ключевого экспортера углеводородов, которые в последние месяцы возросли, несмотря на падение физических объемов экспорта, заявил корреспонденту профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

«Страны «Большой семерки» угрожают, если российская нефть будет поставляться на мировой рынок ниже установленного «потолка», отказать поставщикам в услугах по страхованию судоходства, которое преимущественно осуществляется европейскими (преимущественно британскими) фирмами.

Основная идея заключается в том, чтобы ввести предельные ценовые ограничения в диапазоне 40-60 долларов за баррель, чтобы российская нефть поставлялась фактически по себестоимости добычи.

Ключевая опасность — в том, что Россия можете перенаправить нефть в те страны, которые не будут соблюдать соглашение о предельных ценах на нефть, а значит предполагаемый картель стран, вводящих ограничения, должен быть достаточно мощным и включать именно те страны, которые являются основными потребителями российской нефти. Из этого картеля, очевидно, выпадут Индия и Китай и поэтому, с большей долей вероятности, это соглашение стран будет несостоятельным.

Введение предельных цен на российский экспорт нефти несет риск, что Россия ограничит экспорт и добычу (по крайней мере — до того уровня, который не потребует от нее закрытия нефтяных скважин), на рынке будет создан искусственный дефицит, и тогда среди стран-импортеров усилится конкуренция за альтернативные поставки – всё это приведет к резкому росту мировых цен.

Кроме того, китайские и индийские фирмы также могут предложить услуги по морскому страхованию, и, возможно, в нынешних сложных условиях будет не так уж и важно, что эти фирмы не являются такими же авторитетными, как представители развитых стран.

Маловероятно, что США вновь прибегнут к санкциям, уже вторичным, в отношении страховщиков из Индии и Китая, которые предоставляют свои услуги судам, транспортирующим российскую нефть. К тому же, Россия уже озадачилась разработкой собственным механизмов морского страхования.

В целом, предполагаемое картельное соглашение стран «Большой семерки» об ограничении цен на экспорт российской нефти можно разработать, но сложно внедрить. Некоторые эксперты справедливо полагают, что страны ОПЕК с подозрением будут относится к инициативе «потолков» цен, понимая, что это прецедент, который в будущем может быть использован в отношении других ключевых стран-экспортеров нефти.

На мировом рынке нефти никогда не было справедливой цены – мировые цены на этот товар всегда намного выше себестоимости, а краткосрочная ценовая эластичность спроса и предложения крайне низка.

К тому же, в мире практически нет резервов по замене российской нефти, поскольку Россия является весьма крупным экспортером. Хорошим контрдействием России должно стать установление нижних предельных цен на экспорт нефти, ниже которых, напротив, нефть не может поставляться в страны «Большой семерки».

Этот механизм, в совокупности с дополнительным требованием об оплате экспорта в российских рублях, может стать достойным ответом развитым странам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат.

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