Вашингтон, 2 сентября 2022, 14:44 — REGNUM Страны «Большой семерки» (G7) намерены ввести предельные цены на российскую нефть с 5 декабря, сообщает 2 сентября Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что соответствующее решение будет принято 2 сентября на встрече министров финансов G7.
Европейская комиссия поддержала предложения группы, однако теперь потребуется согласование данного шага членами Евросоюза, уточнили источники.
Чтобы принятые меры были эффективными, странам Запада также необходимо убедить соблюдать их другим государствам, в том числе Индии, заключило агентство.