Вашингтон, 2 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) намерены ввести предельные цены на российскую нефть с 5 декабря, сообщает 2 сентября Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что соответствующее решение будет принято 2 сентября на встрече министров финансов G7.

Европейская комиссия поддержала предложения группы, однако теперь потребуется согласование данного шага членами Евросоюза, уточнили источники.

Чтобы принятые меры были эффективными, странам Запада также необходимо убедить соблюдать их другие государства, в том числе Индию, заключило агентство.