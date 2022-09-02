Таллин, , 14:43 — REGNUM

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Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия решила восстановить полномочия Андреса Сутта в совете Банка Эстонии, в связи с чем совет покинет его предшественник, бывший министр финансов и обороны Юрген Лиги.

Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на письмо, направленное главе совета Банка Эстонии Марту Лаару председателем парламентской фракции реформистов Мартом Вырклаэвом.

Вырклаэв пояснил, что полномочия назначенного в совет в июне 2020 года Андреса Сутта были временно приостановлены 26 января 2021 года в связи с назначением на пост министра предпринимательства и инфотехнологий и должны быть восстановлены в связи с отставкой с министерского поста 19 июля 2022 года.

Совет эстонского центрального банка состоит из представителей парламентских партий и независимых экспертов. В данный момент в него входят Яанус Карилайд (Центристская партия), Юрген Лиги (Реформистская партия), Ивари Падар (социал-демократы), Свен Сестер (партия националистов Isamaa) и Яак Валге (партия национал-консерваторов EKRE), а также Иви Проос, Энн Листра, Рейн Минка и Урмас Варблане в качестве экспертов.