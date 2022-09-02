Ярославль, 2 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации обеспечить строительство моста через Волгу в Ярославле. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Существующий мост через Волгу в Ярославле

Президент поручил «совместно с органами исполнительной власти» Ярославской области обеспечить реализацию в 2023–2027 годах «строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ярославле (Карабулинская развязка)».

Доклад о реализации проекта президенту должны делать один раз в полгода. Ответственным за проект назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Президент также поручил «определить источники финансирования проектов, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений, в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ярославской области ведёт предпроектную подготовку строительства моста и развязок к нему, в том числе Карабулинской. В августе в ходе рабочей встречи с Михаилом Евраевым Владимир Путин заявил, что поддерживает проект.