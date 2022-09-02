Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Шведская компания Electrolux покидает российский рынок, оставляя бизнес местному руководству. Об этом сообщает 2 сентября пресс-служба компании.

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Производитель профессиональной и бытовой техники намерен продать дочернюю компанию в России. Убыток Electrolux оценивает примерно в 350 млн крон (около $35 млн), это значение войдёт в отчёт за третий квартал.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», — также указано в сообщении.

Бизнес будет передан местному менеджменту, что обеспечит контролируемый и ответственный выход с российского рынка, полагают в компании. Дочернее предприятие продолжит обслуживать технику, которая ранее продавалась в России.

На Россию в 2021 году пришлось 4% от общего объёма продаж в Европе и 1,6% от мировых продаж.

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