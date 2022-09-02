Тель-Авив, Израиль, , 14:40 — REGNUM Израильский депутат Итамар Бен-Гвир называет своих арабских коллег «террористами». Он призывает депортировать политических оппонентов, а в молодости его взгляды были настолько экстремистскими, что ему запретили проходить обязательную военную службу, как передает Associated Press.

Итамар Бен-Гвир Guy Butavia

Однако сейчас, в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет, этот крайне правый радикал, когда-то отброшенный на задворки израильской политики, вырывается вперед в опросах общественного мнения. Он получил благословение бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и готов стать главной силой, которая может вновь привести экс-премьера к власти.

Ошеломляющий взлет Бен-Гвира стал кульминацией его многолетних стараний. Но его успех также отражает правый сдвиг в израильском электорате, который привел его ультранационалистическую идеологию в мейнстрим и практически уничтожил надежды на независимость Палестины.

«Весь последний год я выполнял миссию по спасению Израиля, — недавно сказал журналистам Бен-Гвир. — Миллионы граждан ждут настоящего правого правительства. Пришло время дать им его».

Бен-Гвир представляет крайне правые силы Израиля уже более двух десятилетий, в молодости он был учеником покойного радикального раввина и депутата Меира Кахане. Впервые Бен-Гвир прославился на всю страну, когда в 1995 году отломал эмблему с капота автомобиля тогдашнего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина.

«Мы добрались до его машины, доберемся и до него самого», — сказал он за несколько недель до того, как Рабин погиб от рук религиозного экстремиста, выступавшего против его усилий по мирному урегулированию с палестинцами.

Из-за экстремистской антиарабской идеологии Кахане, включая призывы к запрету еврейско-арабских браков и массовому изгнанию палестинцев, в Израиле ему запретили заседать в парламенте, а США включили его партию в список террористических групп. Сам Кахане был застрелен палестинским арабом в Нью-Йорке в 1990 году.

Однако в последние годы его последователи и некоторые из его идей сумели проникнуть в израильский политический мейнстрим — и во многом благодаря Бен-Гвиру.

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