Ярославль, , 15:27 — REGNUM Брейтовский район Ярославской области подключат к газовой сети. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь о подведении газа в район шла на совещании врио главы региона Михаила Евраева и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по поводу дополнения к подписанной ранее программе развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период с 2021 по 2025 год.

По словам Евраева, в результате этого в регионе дополнительно газифицируют 2144 домовладения в 27 населённых пунктах в Угличском, Ярославском, Даниловском, Некрасовском, Некоузском, Борисоглебском, Ростовском, Мышкинском районах и городском округе Переславля-Залесского.

А по итогу исполнения программы полностью газ проведут в 17 тысяч домовладений в 228 населённых пунктах. К газу обещают подключить и Брейтовский район. Общая протяжённость построенных газопроводов составит 1870 километров.

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