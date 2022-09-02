Новосибирск, 2 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Оборудование для отопительного сезона и товары для школьников отправила Новосибирская область в подшефный Беловодский район Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в областном правительстве.

nso.ru Гуманитарный груз для Беловодского района Луганской Народной Республики

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, в связи с началом нового учебного года «большое внимание уделяется тем товарам, которые могут помочь детям пойти в школу и начать осваивать программу». Это мебель, учебники, канцелярия.

Также в преддверии отопительного сезона Новосибирская область решила помочь Беловодскому району ЛНР с необходимым оборудованием для системы ЖКХ и генераторами. В груз вошло и оборудование для сельхозтехники, так как уборочную нужно завершить вовремя.

Гончаров напомнил, что новосибирский губернатор Андрей Травников ранее посетил Беловодский район и дал соответствующие поручения: «И вот буквально сейчас мы эти поручения исполняем, машины уходят».

Работа по формированию гуманитарных грузов будет продолжена.

Напомним, 23 августа 2022 года в Беловодский район ЛНР из Новосибирской области отправили социальный груз весом более 20 тонн. В него вошли предметы гигиены, оборудование для санэпидемстанций, лекарственные препараты, средства социальной реабилитации для учреждений Беловодского района.

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