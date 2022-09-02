Лондон, 2 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Члены «Большой семёрки» планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года, сообщает британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Издание ссылается на информацию источника, знакомого с ходом переговоров. Он рассказал, что планируется установить ценовой лимит на закупки российской нефти с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможное решение о введении потолка цен на нефть прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что в случае введения ограничений российское сырьё будет направлено в страны, которые ориентируются на рыночные условия.