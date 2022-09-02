Сеул, , 14:40 — REGNUM В августе 2022 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США составили 135 526 единиц, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

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Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor выросли на 14%, до 64 335 единиц, а продажи KIA Motors, — на 22%, до 66 089 единиц.

В компании ожидают, что спрос и производство автомобилей возрастет после выпуска нескольких модернезированных моделей.

С января по август продажи южнокорейских компаний в США сократились на 9,1%, до 966 684 единиц. Продажи Hyundai Motor упали на 12%, а KIA — 8,1%.