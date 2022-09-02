Москва, , 14:39 — REGNUM До вспышки массовых протестов в Европе осталось немного времени, первым взбунтуется бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Во Франции предприятиям сказали готовиться к квотированию потребления энергии этой осенью. А уже сейчас заводы должны начать добровольно экономить электричество. Параллельно растут цены на газ. Настолько интенсивно, что коммерсанты грозят закрытием своих производств из-за падения рентабельности. Это приведёт к многомиллиардным потерям для экономики ЕС. Но кто смотрит на цифры, когда речь идёт о «мести России»?», — сказал депутат.

Миронов также напомнил о печальной ситуации с обогревом домов и о планах властей Великобритании размещать тех, кто не в состоянии оплачивать счета за электричество, на ночлег в городских музеях.

«И это с учётом того, что «Газпром» обеспечивал свои обязательства по контрактам. Больше, правда, поблажек ЕС мы делать не будем. «Северный поток — 1» ставят на паузу. И здесь самое время для шутки про то, что на дворе XXI век, а Европа готовится топить «по-чёрному». Что говорят на всё это лидеры ЕС? А ничего! Обещают экстренно пересадить энергетику с газа, угля и мазута на ветрогенерацию и солнечные панели. Правда, работу над этим начнут не раньше следующего года», — добавил он.

Депутат надеется, что ближайшие полгода в Европе станут отрезвляюще ледяными, чтобы народ наконец понял, чего стоит экономическая агрессия в адрес России.

«Санкционный бумеранг уже летит в лоб европейской дипломатии!», — заключил Миронов.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ. По ее словам, странам ЕС удалось наполнить газовые хранилища на 80% раньше запланированного срока.

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