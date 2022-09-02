Петрозаводск, 2 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. С начала года в СЗФО малый бизнес заключил 1600 кредитных соглашений на на 18 млрд рублей. Об этом в ходе совещания по поддержке бизнеса в СЗФО сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

«Среди лидеров здесь — Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Но надо сказать, что и другие регионы проявляют активность. В Карелии, например, 51 кредит на 561 млн рублей заключен», — отметил министр.

Всего в России, по словам чиновника, бизнесу выдано кредитов на 2 трлн 200 млрд рублей льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП в России падает медленнее, чем прогнозировалось.