Москва, , 14:38 — REGNUM Поручение по строительству моста через реку Ока в Рязанской области дал президент РФ Владимир Путин правительству России и органам исполнительной власти региона. Об этом сообщается 2 сентября на сайте Кремля.

Флаг Рязанской области

«Обеспечить <…> строительство мостового перехода через р. Оку в Рязанской области (мост-дублер)», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Также президент поручил правительству до 1 октября определить источники финансирования для реализации поручений, в том числе «рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов».

Речь идёт о мосте-дублёре в районе Дядьково — о необходимости его строительства власти региона говорили ещё в 2020 году. Действующий мост, как утверждалось, не справляется с нагрузкой, есть вопросы и по его техническому состоянию. Между тем, против выступили жители населённых пунктов, через которые, предположительно, пройдёт подъездная дорога к новому мосту.