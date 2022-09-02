Киров, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития Кировской области. Перечень опубликован на портале главы государства.

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В частности, правительству России совместно с органами исполнительной власти региона поручено обеспечить реализацию ряда проектов в 2023–2027 годах.

В проекты развития области включены: строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на улице Советской в Кирове; строительство мостового перехода через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободской.

Доклады по данным проектам должны быть представлены до 1 октября текущего года, в дальнейшем — раз в полугодие.

Поручено определить источники финансирования данных проектов до начала октября. Вместе с правительством Кировской области необходимо рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету региона на благоустройство общественных пространств в Кирове.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с главой государства, которая состоялась в начале августа, врио главы Кировской области Александр Соколов попросил Путина о поддержке ряда проектов. Это поддержка качественного улучшения транспортной инфраструктуры Кирова и области и реновации общественных пространств, комфортной городской среды. Также Соколов попросил о поддержке проектов благоустройства трех общественных пространств — парка Гагарина, парка Кирова и в Александровском саду, где будут проходить мероприятия в честь 650-летия Кирова.

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