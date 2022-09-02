Комрат, Молдавия, 2 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Молдавии нужно сохранить мир и не допустить, чтобы в стране «сеяли хаос». Об этом 2 сентября заявила президент республики Майя Санду, выступая в Комратском государственном университете, в ходе визита в Гагаузскую автономию.

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

«Нельзя позволять, чтобы кто-то вселял в нас подозрительность и недоверие друг к другу. Некоторые в этой стране не хотят отвечать за собственное воровство, беззаконие и коррупцию, и поэтому стремятся создать хаос», — сказала Санду.

По её мнению, большинство жителей Молдавии выступают за то, чтобы в стране было согласие. Ранее президент бездоказательно заявила, что протесты в стране инициированы «пророссийскими» силами.

Напомним, в Кишинёве и Комрате регулярно проходят акции протеста. Граждане недовольны резким ухудшением материального положения после прихода к власти Санду и её партии «Действие с солидарность». Также оппозиционные партии называют установившийся режим «диктатурой» из-за воны политических преследований.