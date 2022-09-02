Москва, 2 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Сама по себе идея заставить продавать ресурсы, в том числе и нефть, по тем ценам, которые выставит покупатель, абсурдна, и в реальности не будет работать, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Добыча нефти

«Хотя широко распространено мнение, что экспорт энергоносителей — это последнее, от чего откажется Запад, но расширение санкций увеличивает вероятность того, что Москва сделает это первой.

Ведь прекращение поставок энергоресурсов — это самое мощное оружие России для давления на Запад и Европу. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия является крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов в ЕС, поставляя 2,2 млн баррелей нефти в сутки и 1,2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов.

США и Великобритания еще в марте объявили, что перестанут покупать российскую нефть (правда, на Россию не приходилась большая доля их импорта энергоносителей), и призвали европейские страны последовать их примеру.

Но, как это ни парадоксально, эмбарго на российские энергоресурсы, которые должны были лишить Москву средств, наоборот, помогают пополнять государственную казну. Высокие цены на энергоносители принесли в госбюджет дополнительно 800 млрд рублей (13,6 млрд долларов) только за первые два месяца с начала СВО.

В целом нефтегазовая выручка за первое полугодие 2022 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Большая часть доходов поступала от налогов на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на нефть и газ.

Энергетическая война между Россией и Западом ускорит глобальную инфляцию, усугубит мировой продовольственный кризис и поднимет цены на энергоемкие товары до нового уровня.

Российские власти прекрасно понимают, что пути к старым добрым временам отношений с США и Европой в ближайшее время нет, а Запад, похоже, не понимает, что Россия — не Ирак, и санкции с нами работать не будут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть. Однако вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия просто прекратит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье.

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