Лашкаргах, Афганистан, , 14:34 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд сообщили, что двое детей погибли в результате взрыва ручной гранаты. Об этом пишет газета «8 Собх».

Ручная граната J-L Dubois

Рашид Хельманди, глава отдела информации и культуры провинции, говорит, что этот инцидент произошёл в районе Кала Газ уезда Гиришк.

По его словам, боеприпас взорвался во время игры детей.

Напомним, и ранее в Гильменде дети погибали и получали ранения в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов.