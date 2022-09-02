Ульяновск, , 14:31 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают об очередном похолодании, прогнозируются заморозки. Об этом сообщает управление МЧС.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, ночью и утром 3 — 4 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, температура может опуститься до — 1 градуса мороза. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, который предшествует красному уровню и означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни (3 — 4 сентября) и в начале рабочей недели ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +1…+6 градусов, днём столбик термометра будет повышаться до +15…+18 градусов.

Спасатели призывают жителей быть бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования, не оставлять без присмотра включённые электроприборы и печное отопление. В ведомстве напоминают водителям, что из-за осадков и заморозки дороги становятся скользкими и опасными, могут спровоцировать нарушения в работе транспорта и ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 — 3 сентября в Ульяновской области в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожарной опасности (наивысший, пятый класс).