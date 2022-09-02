Таллин, 2 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Lufthansa проводит в пятницу, 2 сентября, однодневную забастовку, которая уже привела к отмене 800 регулярных рейсов из Германии. Об этом сообщили представители Таллинского международного аэропорта.

Toyotaboy95 Самолёты Lufthansa

Среди отмененных значатся и рейсы прямого сообщения между Франкфуртом и Таллином. Отменен рейс Lufthansa LH 880, прибывающий в 12:15 из Франкфурта в Таллин. В связи с этим отменен также рейс LH 881 из Таллина во Франкфурт с отправлением в 13:40.

Кроме того, отменен рейс LH 884 из Франкфурта в Таллин, прибывающий в ночь на субботу, 3 сентября, в 00:35, и поэтому рейс LH 885 Таллин-Франкфурт не может вылететь в субботу утром в 6:05.

Пока подтверждено выполнение полета по рейсам LH 2404 из Мюнхена в Таллин и LH 2405 из Таллина в Мюнхен.