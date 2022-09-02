Уфа, 2 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Специалисты из Башкирии продолжат создавать новую инфраструктуру в городе Красный Луч в Луганской Народной Республике. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

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Сообщается, что этот вопрос обсуждался в ЛНР на встрече председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева с председателем совета министров Луганской Народной РеспубликиСергеем Козловым.

«Мы с Сергеем Ивановичем переговорили о создании новых рабочих мест, поскольку значительная часть населения не трудоустроена. В силу этого возникает проблема с обеспечением нормальной жизнедеятельности», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также отметил, что были рассмотрены вопросы поддержки подшефного Башкирии города Красный Луч.

«В городе и асфальтирование будет продолжено, восстановление разрушенных зданий, создание новой инфраструктуры. Все это будет, поскольку это зона нашей ответственности. Я пригласил от имени главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова руководство ЛНР посетить нашу республику, чтобы мы могли более предметно поговорить о дальнейшем сотрудничестве», — сообщил спикер республиканского парламента.

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