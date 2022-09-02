Магнитогорск, Челябинская область, 2 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Бывший глава одного из райотделов управления ФССП в Магнитогорске подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следователей, преступление было совершено в 2019 году. Якобы гражданин получил 200 тыс. рублей от одного предпринимателя. Взамен бизнесмен ждал от него помощи с выплатой денег по исполнительному производству.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения и предъявлении обвинения.