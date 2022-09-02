Москва, , 14:28 — REGNUM Спецоперация давно переросла в конфликт, где реальными действующими акторами являются Россия и НАТО, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Киев потерял политическую и военную субъектность с тех пор, когда на Майдане была нарушена конституция и произошёл переворот, приведший к власти открытых русофобов и преступников.

«Нынешние события можно характеризовать как поворотный момент в истории Европы 21-го века: после Югославии НАТО ставит очередную чёрную метку и готовит «пороховую бочку» у границ России», — отметил Гераскин.

Тем временем, добавил политолог, истинные бенефициары этого процесса не считаются с интересами своих «союзников». На почве западных санкций в ЕС грядёт масштабный кризис перед началом отопительного сезона. При этом степень давления США на европейских чиновников настолько беспрецедентна, что последние готовы пожертвовать собственной репутацией ради евроатлантической солидарности, добавил Гераскин.

«Это напоминает откровенный шантаж сателлитов, ведь все осознают: американские ястребы могут сделать из Финляндии или Прибалтики аналогичные точки напряжения и превратить территории этих стран в зоны для испытания натовского оружия», — подчеркнул политолог.

В связи с этим наблюдается безвольность Европы в решении вопросов международной повестки — она находится на крючке президента США Джо Байдена и не может предпринимать самостоятельных шагов по урегулированию ситуации. Подобный расклад бьет по всем, кроме США, со времён Первой мировой войны ищущих выгоду на чужой крови и за счёт чужих жертв.

«Таким образом, СВО обнажила проблемы внутри блока НАТО. Заметна накопившаяся усталость Европы, налицо огромные потери техники и западных наёмников на [б. УССР]. ЕС в открытую заявляет о невозможности продолжения военных поставок и всячески пытается дистанцироваться от инфоповодов, которые создают [киевские] власти. Последний — провокации на Запорожской АЭС, где киевские диверсанты опрометчиво намеривались сорвать миссию МАГАТЭ», — отмечает политолог.

Он заключил, что Зеленский, работая на партию войны, терпит поражение на информационном фронте — его политические заявления и слабое руководство все больше убеждают европейских чиновников в необходимости договариваться с Россией. Однако реальных шансов, что это произойдёт в нынешней системе координат, практически нет. США будут придерживаться тактики истощения и не откажутся от давления на нашу страну даже ценой катастрофических потерь.