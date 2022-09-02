Буэнос-Айрес, , 14:28 — REGNUM Аргентинская рэп-певица Никки Николь выпустила свой новый сингл «Nobody Like Yo», в котором рассказывается о внутренней борьбе, которую многие люди ведут «со своим вторым «я» и сущностью, которая не позволяет им «двигаться вперед в жизни». Об этом пишет агентство EFE.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Николь Дениз Кукко родилась в аргентинском Росарио, и ей всего 22 года, но она уже стала известной в рэп-музыке, а также популярной в социальных сетях.

У певицы более 12 миллионов подписчиков в одной из социальных сетей.