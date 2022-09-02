Калуга, 2 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Калуге транспортные полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Окской железнодорожной ветки изъяли у 18-летнего местного жителя 28 пакетиков с наркотиком. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском линейном отделе МВД России.

40. мвд. рф Наркотики

Задержанный показал полицейским места тайников, куда успел положить четыре свертка, в каждом из которых было по пять пакетиков с запрещенным препаратом. Согласно справке об исследовании содержимое 20 пакетиков является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона общей массой свыше трёх граммов. В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного транспортные полицейские в картонной коробке обнаружили и изъяли еще восемь пакетиков с аналогичным веществом массой свыше пяти граммов. Со слов злоумышленника, вещество он приобрел через тайник-закладку для дальнейшего сбыта.

Возбужденно уголовное дел. Расследование продолжается.