Оренбург, , 14:28 — REGNUM В Оренбургской области 2 сентября организованы проверки по факту пожаров в Кувандыкском городском округе и Адамовском районе, сообщили в областной прокуратуре.

Природный пожар в Адамовском районе ГУ МЧС по Оренбургской области

На место происшествия для координации действий аварийно-спасательных служб выехали и. о. прокурора Адамовского района Александр Депутатов, Кувандыкский межрайонный прокурор Александр Турбин.

«В ходе проверок предстоит оценить исполнение норм законодательства о пожарной безопасности в пожароопасный период. Кроме того, будет дана оценка качеству и эффективности профилактической работы всех заинтересованных органов и ведомств», сказали в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Кувандыке и Медногорске из-за крупной ландшафтного пожара возле населённых пунктов ввели режим ЧС. В Адамовском районе днем 2 сентября загорелась сухая трава. По предварительным данным, пламя затронуло хозпостройки и один жилой дом. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Оренбуржья из-за природного пожара вводят режим ЧС