Москва, , 14:27 — REGNUM Союзные войска взломали в Донбассе эшелонированную оборону противника, заявил 2 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу Mil.ru

По информации министра, за последние две недели Вооружённые силы России вместе с силами Донецкой и Луганской Народных Республик прорвали крупный узел обороны ВСУ в районе посёлка Пески.

«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал Шойгу.

Он отметил, что при отступлении киевские войска оставили большое количество оружия и раненых.