Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет принять участие в досрочных выборах президента республики. Об этом 2 сентября сообщила журналистам вице-министр юстиции Алма Муканова.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметила, что ранее в конституции республики было положение, разрешающее Назарбаеву быть президентом более двух сроков, но этот пункт убрали.

«Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме, из Конституции была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом более двух раз подряд, не распространяется на первого президента», — сообщила Муканова.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что досрочные выборы главы республики нужно провести уже этой осенью. Он также предложил продлить срок президентских полномочий на семь лет, но запретить избираться главой государства дважды.

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