Москва, 2 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Аргументы властей Московской области в пользу сноса единственного в России всесезонного горнолыжного комплекса, расположенного в Красногорске, вызывают удивление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Горнолыжный комплекс

В начале августа думский комитет по спорту провел совещание с представителями Минспорта, на котором поднимался вопрос о сохранении горнолыжного комплекса «Снежком». По словам Свищева, в комитет поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных его сносом. Депутат считает, что снос может привести к утрате уникального спортивного объекта в московском регионе, который позволял тренироваться спортсменам детско-юношеских спортивных учреждений и большому числу жителей столицы и Подмосковья.

После совещания Свищев направил официальное письмо правительству Московской области, в котором рекомендовал губернатору Андрею Воробьеву обратить внимание на проблему «Снежкома». На днях комитет получил ответ от властей Подмосковья, в котором было сказано, что с момента ввода в эксплуатацию горнолыжный комплекс безостановочно функционировал в течение 15 лет и от посетителей стали поступать жалобы, которые касались некачественного покрытия склона, протекающей крыши, изношенности оборудования, рассказал депутат.

«Мы делаем вывод, что власти Московской области не хотят побороться за единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс и сохранить его. По крайней мере, в официальном ответе про это не говорится. И это печально. Вызывает удивление и одновременно сожаление заявление руководителей региона, что основанием для остановки работы «Снежкома» послужил факт его безостановочного функционирования на протяжении 15 лет и обращения некоторых людей о том, что в нем течет крыша и износилось оборудование. В том то и дело, что объект эксплуатировался целых 15 лет, и никаких техногенных катастроф и обрушений за это время не произошло. Так почему же горнолыжный комплекс не может быть отремонтирован и продолжать работать? Почему не принимается во внимание мнение более 6000 реальных жителей с адресами и телефонами, которые подписались за сохранение «Снежкома» и утверждают, что объект важный, нужный и качественный с точки зрения предоставления услуг», — сказал депутат.

Свищев отметил, что эти граждане — не враги себе и своим детям, чтобы хотеть заниматься в помещении, где есть угроза жизни и здоровью.

«Мы с коллегами-депутатами поддерживаем жителей Подмосковья, и будем дальше настаивать на сохранении горнолыжного комплекса «Снежком», — заключил парламентарий.