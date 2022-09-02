Петрозаводск, , 14:26 — REGNUM Экономическая обстановка в России на фоне международной ситуации складывается лучше, чем ожидалось. Об этом в ходе совещания по поддержке бизнеса в СЗФО сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Решетников Economy.gov.ru

«Ситуация складывается лучше, чем ожидалось в марте–апреле. Нам удалось поддержать экономическую активность, сдержать рост цен, не допустить дестабилизации финансовой системы и резкого сжатия экономики, — заявил министр. — Спад ВВП у нас за второй квартал — 4%. Это меньше, чем изначально прогнозировалось и нами, и большинством аналитиков и экспертов. Более того, показатель привлечения инвестиций в основной капитал вырос на 4%. Ситуация на рынке труда тоже остается в целом стабильной, хотя, безусловно, зоны риска присутствуют».

Как сообщало ИА REGNUM, названы причины устойчивости экономики России перед санкциями Запада.