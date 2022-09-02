Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 сентября.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Так, днём и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября в Ростовской области пройдут сильные грозовые дожди и ливни. Не исключён град. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября донские спасатели предупредили о надвигающемся шторме.

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