Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение, объявленное в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 сентября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Так, днём и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября в Ростовской области пройдут сильные грозовые дожди и ливни. Не исключён град. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября донские спасатели предупредили о надвигающемся шторме.