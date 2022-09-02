* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 14:25 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции уничтожила «ключевого члена» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Фарах. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Бахтар».

Публикуя фото, информационное агентство сообщает, что в ходе этой операции в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали «боеприпасы и снаряжение».

Чтобы развеять опасения соседних стран по поводу деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что эта террористическая группировка не представляет угрозы в стране. Однако информационные агентства, контролируемые движением, постоянно сообщают новости об операциях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и провинциях.

Главное управление разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявило, что в ходе операции в четвертом районе города Герат убиты три члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).