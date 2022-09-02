Москва, 2 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Законопроект об онлайн-объявлениях может быть принят до конца года, считает один из авторов инициативы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Готовы поправки к моему законопроекту о классифайдах, который в июле прошел первое чтение. До обсуждения на комитете Госдумы я их пока не буду афишировать. Хочу отметить, что все предложения интернет-компаний по доработке законопроекта были внимательно изучены. Отмечу, что многие из них оказались довольно дельными: бизнес понимает смысл законопроекта и поддерживает его направленность на прозрачность работы рынка онлайн-объявлений», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что настроен на конструктивный диалог и планирует в ближайшее время провести ряд консультаций с представителями рынка.

«У меня нет сомнений, что законопроект должен быть принят во втором и третьем чтении уже в этом году. Этот процесс будем активизировать», — сообщил парламентарий.

В нынешних обстоятельствах следует идти по пути суверенизации важнейших цифровых институтов, убежден Горелкин.

«Все они должны контролироваться исключительно российскими компаниями — ведь кто знает, что на уме у нидерландских собственников «Авито», и как они распоряжаются огромным массивом данных о своих российских клиентах?» — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 5 июля 2022 года в первом чтении приняла законопроект о регулировании работы онлайн-сервисов по размещению объявлений, так называемых классифайдов. Под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей. Изменения предполагают в том числе ограничение доли владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более, чем 20%.