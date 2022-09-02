Москва, , 14:23 — REGNUM Идея «потолка цен» на российскую нефть изначально считалась абсурдной даже на Западе, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Нефтепровод Maureen

«Так, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что «потолок цен» будет эффективным только если к этому проекту США присоединятся не только страны «большой семёрки», но и гораздо большее количество стран.

Однако США сдаваться не собираются, и пытаются продавить эту идею через «большую семёрку», в частности, через совещание министров финансов стран G7, где намерены представить конкретный план по введению такого потолка цен.

Скорее всего, этот план опять потерпит неудачу, хотя бы потому что США, заставив хотя бы страны Запада или хотя бы Евросоюз присоединиться к данному проекту, поставят ЕС в очень сложное и невыгодное положение.

Евросоюз уже принял решение, что с начала декабря текущего года введёт эмбарго на российскую нефть, хотя к нему присоединятся даже не все страны ЕС. Но если предположить, что «потолок цен» на российскую нефть всё-таки будет введён.

Это будет означать, что ЕС, за исключением нескольких стран, останется без российской нефти, в то время как США, Канада и Великобритания оказывается, вновь начнут её покупать, причём по более низкой цене.

Или ЕС придётся отменять собственное эмбарго, что будет способно дискредитировать Брюссель в глазах многих европейских стран-потребителей нефти.

Но если подобная абсурдная идея всё-таки будет реализована, то Россия не будет продавать нефть странам, присоединившимся к этому проекту.

С Китаем и Индией российские экспортёры нефти уже договорились о дисконте к рыночной цене, то есть им нефть, скорее всего, будет продаваться или уже продаётся в достаточно оптимальном для производителей и потребителей нефти коридоре в $60-70 за баррель. А эти страны через десять лет будут вдвоём обеспечивать четверть мирового спроса на нефть.

В свою очередь небольшой профицит предложения нефти, который сложился на рынке сегодня, способен из-за возможного «потолка цен» на российскую нефть и его последствий в виде отказа России поставлять нефть странам, присоединившимся к этому «потолку», превратиться в дефицит, что приведёт к росту цены на нефть как минимум до $200 за баррель», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат, заявил 1 сентября журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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