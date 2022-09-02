Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Только один энергоблок Запорожской АЭС продолжает работать. Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны России Запорожская АЭС

«В работе один энергоблок, на 60% мощности», — сказал Балицкий.

Ранее власти сообщили об остановке пятого энергоблока Запорожской АЭС из-за обрывов линий выдачи мощности. Это произошло в результате обстрела станции киевскими боевиками утром 1 сентября.

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