Красноярск, 2 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Уборочная кампания продолжается в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, красноярские хлебороды намолотили около полумиллиона тонн зерна.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые обмолочены на 138 тыс. га. Это около 14,5% от плана. Намолочено 478,5 тыс. тонн зерна (в 2021 году — 662 тыс. тонн). Урожайность составляет 34,6 ц/га (в 2021 году — 32,7 ц/га).

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, в этом сезоне уборочную и кормозаготовительную кампании осложняет непогода — ежедневные продолжительные дожди, а также утренние росы.

В Ачинском, Боготольском, Канском и Рыбинском районах синоптики фиксируют опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы. «Прогноз Гидрометцентра на сентябрь также не внушает оптимизма», — отметил Шорохов. Он добавил, что для проведения полевых работ мобилизованы все ресурсы.

Мощности хранения зерновых в Красноярском крае оцениваются в 3,9 млн тонн. Приёмка урожая будет обеспечена полностью.

Что касается картофеля, урожай на сегодня составляет почти 5 тыс. тонн. Средняя урожайность — 221,5 ц/га.

Под урожай будущего года посеяны озимые рожь и пшеница на 7,3 тыс. га (38,5% от плана).

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Хакасии неблагоприятные погодные условия весны и лета текущего года повлияли на урожайность. По состоянию на 1 сентября средняя урожайность зерновых в Хакасии составляла 9,9 ц/га (в 2021 году — 21,8 ц/га).