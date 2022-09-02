Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Молдавия поддержала киевский режим, поэтому не собирается вести переговоры с Россией. Об этом на телеканале Pro TV заявила молдавский президент Майя Санду.

Майя Санду и Владимир Зеленский President.gov.ua

«О чём сейчас, когда продолжается конфликт в регионе, мы можем общаться с Россией?» — сказала Санду.

Она добавила, что диалог с РФ сохранился, но только по «важным» вопросам. Во всём остальном официальный Кишинёв на стороне тех, кто добивается прекращения спецоперации по денацификации б. УССР. При этом ранее Санду заявила, что при ней Молдавия якобы не отошла от предусмотренного конституцией нейтралитета.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на территории б. УССР не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

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