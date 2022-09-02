Оренбург, , 14:29 — REGNUM Оренбургский цирк отремонтируют к 2025 году, когда учреждение будет отмечать 90-летие. Будущее Оренбургского цирка, варианты его развития на новом уровне 2 сентября обсудили на встрече губернатор Оренбуржья Денис Паслер и гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Оренбургский цирк circus-orenburg.ru

«Первые переговоры о необходимости капитального ремонта здания начинались еще в 2000-х годах. Самое главное, все эти годы оренбуржцы были преданы цирку. В Оренбуржье это искусство ценят и любят. Мы искали все возможные варианты решения накопившихся проблем, главная из которых — состояние здания, построенного почти полвека назад. Я рад, что сегодня вместе с Росгосцирком мы пришли к консенсусу. Наша задача — провести ремонт в максимально короткие сроки. Приступим к ремонту, как только получим результаты обследования и подготовим проект. В результате получим отличное, работающее круглый год помещение, в котором будет удобно и артистам, и зрителям. Самое главное, что решение принято, внесены изменения в региональный закон, чтобы область могла в равной пропорции с госкомпанией профинансировать строительство», — отметил Денис Паслер.

Уж готова «дорожная карта» по выполнению капитального ремонта здания Оренбургского цирка и заключён договор на обследование технического состояния здания. В конце ноября планируется получить результаты, в середине декабря — провести торги на разработку проектно-сметной документации.

Летом 2023 года должен начаться капремонт, рассчитанный на один год. Обновление помещения будет проходить на паритетных условиях — 50 на 50 процентов от Росгосцирка и бюджета Оренбургской области. В 2024 году работы должны быть завершены, а в 2025 году Оренбургский цирк будет отмечать 90-летний юбилей.

Губернатор Денис Паслер выступил с предложением присвоить Оренбургскому цирку имя великого циркового деятеля Александра Засса, известного как Железный Самсон. Именно здесь, в Оренбурге, в 1908 году он вышел на арену цирка.

Стоит отметить, действующее здание цирка построено хозспособом в 1975 году и может эксплуатироваться только в тёплое время года.