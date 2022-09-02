Морозовский район, Ростовская область, 2 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Морозовском районе Ростовской области открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества — выпускнику Университетского казачьего кадетского корпуса имени Разумовского Дмитрию Сорокину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 2 сентября.

Mil.ru Орден Мужества

Младший сержант Дмитрий Сорокин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. Он удостоен ордена Мужества посмертно. Памятный знак установили на фасаде здания образовательного учреждения.

«Пусть подвиг моего сына станет для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести. И одно только может смягчить горечь утраты — наша память, понимание, что эта жертва была не напрасна. Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира в нашей стране», — отметила мать погибшего казака-воина Наталья Сорокина.

К мемориальной доске участники церемонии и кадеты возложили цветы.