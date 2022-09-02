Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинской области 43-летний гражданин осуждён за убийство мужчины и женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, 15 июля 2021 года в Южноуральске компания распивала алкоголь. В ходе этого процесса у гражданина возник конфликт со знакомым. Результатом стали ножевые ранения и удар топором.

После расправы гражданин решил убить двух свидетельниц преступления. Ножевые ранения им он нанёс на глазах у трёхлетнего сына хозяйки. Одну из них удалось спасти.

Суд назначил гражданину пожизненное лишение свободы. Отбывать его он будет в колонии особого режима.