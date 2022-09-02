Берлин, 2 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Германии парламентская группа СвДП потребовала демонтировать газопровод «Северный поток — 2», сообщает 2 сентября агентство dpa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», — передает агентство.

Отмечается, что СвДП хочет, чтобы Германия как можно скорее прекратила все закупки сырья и энергии у России и Белоруссии.