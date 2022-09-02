Москва, 2 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Правительство России перераспределит средства, предусмотренные в национальные проекте «Экология», на уборку в российских регионах. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство продолжает уборку в российских регионах в рамках проекта «Чистая страна», ликвидируя несанкционированные городские свалки, объекты накопленного вреда. Они негативно влияют на экологию и здоровье людей», — заявил Мишустин.

«Чтобы мероприятия проводились эффективнее, перераспределим свыше 9 млрд 300 млн рублей, предусмотренных в национальном проекте «Экология». Из этих средств более 2 млрд 700 млн рублей направим уже до конца этого года, а остальные — в течение следующих двух лет», — указал он.

По его словам, это позволит ликвидировать в 36 городах 40 опасных для окружающей среды объектов и завершить рекультивацию сотен гектар земли.