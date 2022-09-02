Чебоксары, , 14:12 — REGNUM В Ульяновской области средняя зарплата в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года возросла на 12,1%, первом полугодии рост составил 11,2%. Это следует из обновлённых данных Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, средняя номинальная начисленная заработная плата работающих по полному кругу организаций за июнь 2022 года составила 42 741,4 рубля. Это на 12,1% больше по сравнению с июнем 2021 года. Реальная зарплата (с учётом индекса потребительских цен) за указанный период снизилась на 3,9%.

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом начисленная среднемесячная зарплата возросла на 11,2% и достигла 39 187,9 рублей.

Отметим, что в январе средняя начисленная зарплата составляла 35 904,5 рубля, в феврале и марте — соответственно 35 154,6 и 39 099,9 рубля, в апреле и мае — 40 135,5 и 40 376,3 рубля.

Напомним, в Ульяновской области реальные располагаемые доходы населения региона по итогам полугодия сократились на 1,5%. Среднедушевые доходы составили в месяц 28 124,6 рубля, что на 14,6% больше уровня первого полугодия прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области почти год идёт работа по увеличению заработной платы на предприятиях региона. По данным властей, за это время заключено свыше 2,9 тыс. соглашение о намерениях повысить зарплату, в том числе более 1,1 тыс. соглашений за 2022 год. Данные решения коснулись почти 95 тыс. работников региона.

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