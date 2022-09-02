Чебоксары, 2 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области средняя зарплата в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года возросла на 12,1%, первом полугодии рост составил 11,2%. Это следует из обновлённых данных Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, средняя номинальная начисленная заработная плата работающих по полному кругу организаций за июнь 2022 года составила 42 741,4 рубля. Это на 12,1% больше по сравнению с июнем 2021 года. Реальная зарплата (с учётом индекса потребительских цен) за указанный период снизилась на 3,9%.

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом начисленная среднемесячная зарплата возросла на 11,2% и достигла 39 187,9 рублей.

Отметим, что в январе средняя начисленная зарплата составляла 35 904,5 рубля, в феврале и марте — соответственно 35 154,6 и 39 099,9 рубля, в апреле и мае — 40 135,5 и 40 376,3 рубля.

Напомним, в Ульяновской области реальные располагаемые доходы населения региона по итогам полугодия сократились на 1,5%. Среднедушевые доходы составили в месяц 28 124,6 рубля, что на 14,6% больше уровня первого полугодия прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области почти год идёт работа по увеличению заработной платы на предприятиях региона. По данным властей, за это время заключено свыше 2,9 тыс. соглашение о намерениях повысить зарплату, в том числе более 1,1 тыс. соглашений за 2022 год. Данные решения коснулись почти 95 тыс. работников региона.

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