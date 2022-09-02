Милан, Италия, , 14:12 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» 85-летний Сильвио Берлускони 2 сентября рассказал своим подписчикам в Tik Tok «политический» анекдот.

Сильвио Берлускони alessio85

По сюжету анекдота в одном самолете оказываются Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, папа римский и его помощник. Самолет падает, и выясняется, что на пятерых пассажиров есть только четыре парашюта.

Байден, заявляя, что он «самый влиятельный человек на Западе», берет парашют первым, Путин («самый влиятельный человек на Востоке») — вслед за ним. Третьим о своих правах на парашют заявляет сам Берлускони, называя себя «самым интеллигентным политиком в мире».

Однако затем помощник папы римского сообщает главе католической церкви, что парашютов хватит им обоим, поскольку «самый интеллигентный политик в мире» вместо парашюта забрал его рюкзак.

Мораль, по мнению Берлускони, состоит в том, что следует внимательно следить «за своими парашютами».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.