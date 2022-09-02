Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Память погибших во время теракта в Беслане в 2002 году и жертв других терактов почтят 3 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Траур Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Так как 3 сентября является Днём солидарности в борьбе с терроризмом, в Северной столице состоятся сразу несколько памятных акций. Одна из них будет посвящена погибшим на борту аэробуса А-321, который был взорван террористами над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

«Молодежь — активисты «Молодой гвардии» запустят в небо над мемориалом «Сложенные крылья» бумажных журавликов в память о погибших в теракте», — отмечают в пресс-службе партии.

В траурной церемонии на Серафимовском кладбище у мемориала «Сложенные крылья» примут участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, директор благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, руководитель ассоциации «Надо жить» Ирина Антонова и представители комитета «Матери Беслана и общественной организации «Норд-Ост».

После этого участники памятной акции переместятся к памятнику «Детям Беслана», который расположен на Малоохтинском проспекте Петербурга. Цветы возложат и у станции «Технологический институт», где в 2017 году произошёл теракт в поезде метро.