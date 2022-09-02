* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:10 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали семь мирных жителей в местности Бадкул, недалеко от административного центра провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Victor

Согласно источникам, эти люди были арестованы, когда отправились в горы в поисках своего скота и были помещены в тюрьму в Даштаке. Уточняется, что все они — гражданские лица и не связаны ни с одной группировкой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее арестовывали мирных жителей и убили нескольких из них. За день до этого в уезде Хендж радикалы бросили в реку тело человека после того, как его пытали и расстреляли.