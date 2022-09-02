Москва, 2 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В случае ввода потолка цен на газ из России Евросоюз повторит сценарий с российской нефтью. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью», — написал Медведев.

По его словам, в этом случае «российского газа в Европе просто не будет».