Молдавия, 2 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон не имеет претензий к мэру Кишинёве Иону Чебану за то, что он вышел из ПСРМ, победив на выборах. Об этом Додон 2 сентября заявил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Бывший президент отметил, что договорённость о выходе из партии была заключена с Чебаном заранее, но ПСРМ всё равно помогала ему на выборах в 2019 году. Может помочь и на выборах мэра столицы и в 2023 году, но с одним условием.

«Если Ион Чебан пойдёт на них как независимый кандидат, я не исключаю, что в этом случае ПСРМ может его поддержать. Я сам готов просить их об этом. Однако если он пойдёт на выборы со своей партией, со списком собственных кандидатов в советники, то я считаю, что Партия социалистов как главная политическая сила, согласно всем опросам, должна задуматься о собственном кандидате и о своём списке кандидатов в советники», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что ПСРМ планирует получить места в муниципальном совете Кишинёва не для оттягивания голосов, а для того, чтобы потом объединить усилия.

Напомним, о создании своей партии Чебан объявил 23 августа. Он заявил, что новая политсила будет добиваться евроинтеграции.